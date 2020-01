Dawid Kubacki enlève la Tournée des quatre tremplins

Dawid Kubacki n’a pas failli. Leader du classement général de la Tournée des quatre tremplins avant l’ultime étape de lundi à Bischofshofen, le Polonais s’est rendu la tâche facile en mettant tout le monde d’accord dès son premier saut. Seulement cinquième de la hiérarchie en Coupe du monde, Kubacki a réalisé un fantastique bond à 143 mètres pour repousser tous ses rivaux à une distance confortable.

2e à Innsbruck, 3e à Garmisch-Partenkirchen et Oberstdorf, le sauteur de 29 ans a fini le travail en seconde manche, pour signer sa première victoire sur la bien nommée Vierschanzentournee. Le grand vainqueur a résisté à la pression de Marius Lindvik (3e du concours, 2e du général) et de Karl Geiger (2/3) pour signer un nouvel envol à plus de 140 mètres (140,5). Après Adam Malysz en 2001 et Kamil Stoch en 2017 et 2018, Dawid Kubacki devient le troisième Polonais vainqueur de la Tournée.

Côté suisse, Killian Peier a pris le 21e rang de l’ultime épreuve. Une prestation qui permet au sauteur de La Sarraz (VD) de remonter également à la 21e place du général. Simon Ammann, qui n’est pas parvenu à se hisser en manche finale lundi, termine 27e