Deux slaloms parallèles à Davos le 1er janvier 2021

La dernière fois que Davos avait accueilli une épreuve de Coupe du monde, c'était le 9 décembre 1984. Ce jour-là, Brigitte Oertli (1re) et Erika Hess (2e) avaient offert un doublé à la Suisse en combiné féminin.

Un peu plus de 36 ans après, la station grisonne s'apprête à effectuer son retour dans le calendrier de la Coupe du monde. Le Conseil de la Fédération internationale de ski (FIS), qui s'est réuni ce jeudi, a en effet officiellement attribué des slaloms parallèles féminin et masculin à Davos. Ces épreuves couplées se dérouleront le 1er janvier 2021.

«Nous sommes très heureux que la course parallèle à Davos ait été officiellement intégrée au calendrier de Coupe du monde de la FIS, s'est réjoui le directeur de Swiss-Ski Bernhard Aregger. La collaboration avec le comité d’organisation à Davos a été remarquable pendant la phase de projet. Le fait d’avoir le 1er janvier comme date de compétition est un coup de chance et garantit une grande attention pour le ski alpin et ce nouveau format plein de suspense.»

Ces slaloms parallèles se dérouleront sur les pentes de Bolgen, tout près du centre de Davos-Platz. Des compétitions de freestyle s'y sont déjà déroulés, et le restaurant «Bolgen Plaza», en bas de la piste, est connu pour être un haut-lieu de l'après-ski dans la station grisonne. Tout semble donc réuni pour que le retour de Davos au calendrier officiel de la Coupe du monde s'apparente à une grande réussite.

