Deuxième victoire en Coupe du monde pour Regez

Le Bernois de 26 ans Ryan Regez a remporté sa deuxième victoire de Coupe du monde, en remportant ce samedi l'épreuve de Schruns, dans le Montafon autrichien. Vainqueur en février dernier à Feldberg (Allemagne), Regez monte sur le podium pour la quatrième fois de sa carrière. En finale, il a devancé les Canadiens Kristofor Mahler et Brady Leman. Il est désormais troisième au général de la Coupe du monde.

Éliminé en demi-finale, Armin Niederer termine au 7e rang final. On trouve plus loint Gil Martin (16e), Joos Berry (23e), Marc Bischofberger (36e), Jonas Lenherr (42e) et Alex Fiva (56e).

Du côté féminin, la Vaudoise Fanny Smith a dû se contenter de la septième place. Elle a en effet été éliminée en demi-finale, comme lors de la première épreuve de la saison à Val Thorens. La Villardoue occupe désormais le troisième rang au classement général. Autres Suissesses en lice, la Grisonne Talina Gantenbein et la Genevoise Sixtine Cousin se sont classées respectivement 19e et 21e.