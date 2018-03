Dixième podium de l'hiver pour Holdener!

Wendy Holdener y était presque. En quête d'une première victoire en slalom, la Schwytzoise s'est classée au 2e rang samedi à Ofterschwang, battue d'un souffle (neuf centièmes) par Mikaela Shiffrin.

Déjà victorieuse en combiné (2x) et en slalom parallèle (1x) en Coupe du monde, Wendy Holdener attend toujours un succès dans un «vrai» slalom. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, la skieuse d'Unteriberg affichant désormais 15 podiums dans la discipline, mais sans la moindre victoire.

Elle affole les chronos

Cette lacune, Wendy Holdener semblait bien en mesure de la combler samedi en Bavière. Placée après la manche initiale (5e), la Schwytzoise a affolé les chronos sur le second tracé, mettant la pression sur Mikaela Shiffrin. Une Américaine qui, effectivement, a tremblé, mais tout en parvenant à maintenir une petite avance sur la ligne.

De quoi, une fois de plus, reléguer Wendy Holdener dans le rôle de dauphine. Sauf que, cette fois-ci, il s'en est fallu de peu pour que les rôles soient enfin inversés. «Avant de partir, j'ai entendu que Wendy avait réussi un sacré temps. J'ai vraiment dû me battre pour conserver un peu d'avance», a reconnu Mikaela Shiffrin à l'issue de la course, avant de lancer: «Je suis désolée Wendy, mais ça ne sera pas pour cette fois!»

Globe du slalom

Non contente de s'imposer, Mikaela Shiffrin s'est assurée le globe du slalom, comme elle l'avait fait la veille avec celui du classement général. Une consolation après le couac des JO de Pyeongchang, où elle avait essuyé une rare déconvenue dans sa discipline-phare (4e place). C'est déjà le cinquième globe de slalom pour la skieuse de Vail, qui s'approche à une unité du record de Vreni Schneider.

«Je n'avais encore jamais été aussi près de Mikaela, a admis Wendy Holdener. Peut-être que je ne suis pas encore une gagnante et que je dois encore mûrir. Il y a certaines situations que je dois mieux gérer. J'ai eu une super saison et je suis sur le bon chemin. C'est ce qui rend le ski aussi cool. Une deuxième place n'est pas si horrible. Il ne faut pas exagérer et ne plus savoir apprécier un tel résultat.»

Outre Wendy Holdener, la Suisse a placé deux filles dans le top 15 à Ofterschwang, Michelle Gisin (9e) et Denise Feierabend (11e). (ats/nxp)