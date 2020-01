Encore un podium pour la Suisse!

Les biathlètes suisses sont en grande forme. Ce vendredi à Ruhpolding (Allemagne), la Mecque du biathlon, les trois sœurs Gasparin (dans l'ordre de départ: Elisa, Selina et Aita) et Lena Häcki, quatrième relayeuse, ont terminé à la troisième place du relais 4 x 6 kilomètres de Coupe du monde, signant ainsi leur troisième podium de la saison (en quatre courses). La victoire est allée à la Norvège, qui a précédé la France de 10''7 et, donc, la Suisse de 20''7.

Elisa Gasparin a tout de suite mis le relais suisse sur les bons rails. Elle n'a commis qu'une faute au tir, et a passé le relais à sa sœur Selina en troisième position. Selina a commis trois fautes au tir, mais a réussi à limiter les dégâts: elle a lancé sa cadette Aita en sixième position.

C'est au tir qu'Aita Gasparin et Lena Häcki ont assuré ce troisième podium de la saison pour le relais suisse: les deux dernières relayeuses helvétiques ont toutes deux signé un sans-faute sur le pas de tir. La cadette des Gasparin a gagné une place et resserré l'écart, alors que Häcki s'est emparée de la troisième place dès la septième et avant-dernière séance de tir.

Début décembre, les trois sœurs Gasparin et Lena Häcki étaient montées sur un podium pour la première fois de l'histoire du biathlon suisse en se classant deuxièmes du relais d'Östersund (Suède). Troisièmes une semaine plus tard à Hochfilzen (Allemagne), puis «seulement» cinquièmes samedi dernier à Oberhof (Allemagne), elles ont donc repris goût au podium.