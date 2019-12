Fanny Smith quatrième d'une épreuve décapitée

Après Val Gardena et Val d’Isère, San Candido, même combat. Le brouillard et le vent, voire trop de neige, ne font pas bon ménage non plus avec les épreuves de skicross. L’épreuve prévue dans le sud du Tyrol a également été annulée ce samedi. Du coup, comme le prévoit le règlement de la FIS, ce sont les résultats des qualifications qui font foi.

Bonne affaire pour Neslund

Si chez les dames, la Française Marielle Berger Sabbatel a été déclarée vainqueur de la compétition, Sandra Naeslund qui a avait vraiment le sourire sur le podium. En se hissant la veille au 2e rang, la Suédoise a réalisé la bonne opération de cette journée. Fanny Smith ayant dû se contenter de la 4e place, la Vaudoise a perdu des points au niveau du général face à sa grande concurrente dans l’optique du globe de cristal, son objectif de l’hiver. La Genevoise Sixtine Cousin était pour sa part satisfaite de son neuvième rang. Après sa 7e place l’an passé à Arosa, il s’agit de son meilleur résultat en Coupe du monde. Talina Gantebein se classe 17e.

Alex Fiva 19e

Du côté masculin, c’est le Canadien Kevin Drury, en tête des qualifications, qui s’est imposé devant l’Allemand Florian Wilmsmann et le Français Jonathan Midol. Meilleur Suisse, Joss Berry est 7e. A l’instar de Fanny Smith, mauvaise opération comptable pour Alex Fiva (19e), Marc Bischofberger (23e), Jonas Lenherr (26e), Armin Niederer (29e) et Ryan Regez (34e). Si le ciel italien se découvre, deux épreuves sont prévues ce dimanche sur la même piste de San Candido. Christian Maillard