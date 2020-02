Federica Brignone a survolé le combiné

Le combiné de Crans-Montana se refuse toujours à Wendy Holdener. La Schwytzoise n'a pu faire mieux que cinquième ce dimanche dans la station valaisanne. L'épreuve a été survolée par Federica Brignone: meilleur temps le matin en Super-G, l'Italienne a aussi réalisé le meilleur chrono en slalom!

Au final, Brignone s'impose avec une avance de 0''92 sur l'Autrichienne Franziska Gritsch et de 1''82 sur la Tchèque Ester Ledecka. Les deux meilleures Suissesses terminent au pied du podium: Michelle Gisin est 4e à 1''93 et Wendy Holdener 5e à 2''49. La Schwytzoise, qui avait perdu 1''50 sur Brignone en Super-G, a donc encore abandonné près d'une seconde entre les piquets, sa discipline de prédilection!

«J'ai perdu du temps de haut en bas du parcours, a regretté Holdener au micro de la RTS. J'ai senti que j'étais bloquée après chaque porte ou presque. Pour espérer plus, j'aurais dû mieux skier. Mais cela n'a pas été le cas.»

Brignone dépasse Shiffrin

Federica Brignone remporte ainsi le combiné de Crans-Montana pour la quatrième fois. Il s'agit de sa deuxième victoire de la saison dans la discipline. Au classement général de la spécialité, elle possède le total idéal de 200 points. Seule Wendy Holdener (125 pts) peut encore lui ravir le globe, mais cela s'annonce plutôt difficile.

En l'absence de Mikaela Shiffrin, restée aux États-Unis suite au décès de son père, Brignone s'empare aussi du commandement au classement de la Coupe du monde: avec 1298 points, elle précède désormais l'Américaine (1225) de 73 unités.

Outre Gisin et Holdener, trois autres Suissesses participaient à ce combiné, et elles ont fini dans le Top-15: Rahel Kopp termine 9e (+4''02), Priska Nufer 12e (+4''51) et Jasmina Suter 13e (+4''52).