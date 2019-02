Feuz a besoin de repos pour ses «vieux os»

«Mon genou a aussi besoin d’une pause!» C’est ainsi que Beat Feuz a annoncé via son compte Instagram qu’il ne participerait pas à la prochaine épreuve de vitesse programmée en Coupe du monde, c’est-à-dire le super-G prévu samedi à Bansko, en Slovénie. «Les dernières semaines ont été très intensives pour mes «vieux os», s’est justifié le skieur bernois de 32 ans. C’est pour ça que je ne prendrai pas le départ à Bansko, mais plutôt m’assurer d’être à nouveau en forme pour Kvitfjell (ndlr: une descente et un super-G programmés les 2 et 3 mars dans la station norvégienne).»

(nxp)