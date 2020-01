Feuz maudit sur la Streif

Après 2016, 2018 et 2019, Beat Feuz a terminé pour la quatrième fois de sa carrière à la deuxième place de la descente de Kitzbühel. Et dire qu’en 2017 il était largement en tête au dernier temps intermédiaire avant de chuter dans la traverse finale… Oui, Beat Feuz semble maudit pour la victoire au Hahnenkamm, même si sa régularité au fil des saisons sur la piste la plus compliquée de l’hiver en dit long sur le talent du bonhomme.

Cette fois, c’est Matthias Mayer qui a battu le Kugelblitz pour 22 centièmes. L’Autrichien offre une victoire à son public pour la première fois depuis 2014 et Hannes Reichelt. A égalité avec Beat Feuz à la deuxième place, on retrouve un autre Autrichien en la personne Vincent Kriechmayer. Derrière, deux Français ont brillé, respectivement quatrième et cinquième, avec le vétéran Johan Clarey (+0’’27) et Maxence Muzaton (+0’’31), dans une cuvée 2020 qui aura été marqué par la faiblesse des écarts entre les concurrents.

Les autres Suisses n’ont pas à rougir de leurs performances. Carlo Janka termine ainsi au dixième rang (+0’’93) alors que Niels Hintermann confirme sa bonne forme actuelle avec une seizième place (+1’’15). Mauro Caviezel a quant à lui perdu toute chance de rivaliser avec les meilleurs dès le début de son pensum, marqué par une grosse faute de trajectoire dans le Steilhang. Le Grison échoue à la 24e place (+1''85).

Beat Feuz réalise néanmoins une bonne opération au classement général de la discipline reine. Avec la blessure de Dominik Paris, forfait jusqu’à la fin de la saison, le Bernois est désormais largement en tête d’une compétition qui ne saurait lui échapper.