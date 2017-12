Grosse désillusion pour Simon Ammann

Simon Ammann a vécu un cauchemar lors des qualifications à Garmisch-Partenkirchen. Manquant complètement son saut, il a terminé hors du «top 50» (51e) et ne sera donc pas admis à participer au concours de cette 2e étape de la Tournée des Quatre Tremplins, le jour de l'An.

Le St-Gallois, dont le saut a été mesuré à 120,5 mètres, a eu une réception catastrophique et obtenu les plus mauvaises notes de style des 67 concurrents. De quoi lui faire manquer la qualification pour 0,2 point. Une terrible rechute pour le quadruple champion olympique, qui avait manifesté des signes de reprise ces dernières semaines. Une seule fois, dans sa carrière, il avait fait pire: en 1999 à Kuopio (67e). Il était alors âgé de 18 ans.

Ce résultat est d'autant plus étonnant que Simon Ammann s'était montré à son avantage aux entraînements à Garmisch (4e et 8e). Il détient du reste toujours le record du tremplin (143,5 m en 2010) et s'était classé 2e il y a trois ans dans la station allemande, et 3e il y a quatre ans. «J'ai commis une faute technique à l'impulsion, qui a complètement perturbé mon vol», a commenté l'homme du Toggenburg.

Un seul Suisse en lice

Gregor Deschwanden s'est en revanche qualifié avec la 33e place (124 m). Il sera le seul Suisse en lice, puisque Killian Peier (57e) a lui aussi échoué. Deschwanden sera opposé en duel en première manche du concours au Russe Denis Kornilov.

Le Norvégien Johann André Forfang (140,5 m) a dominé ces qualifications, devant le Polonais Dawid Kubacki. (ats/nxp)