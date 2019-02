Holdener jouera l'or sur le slalom du combiné

Wendy Holdener a terminé à un magnifique 5e rang de la descente du combiné des Mondiaux d'Åre. Elle peut viser l'or après le slalom prévu à 16h15.

La Schwytzoise était très attendue sur l'épreuve faisant la part belle aux skieuses polyvalentes, elle n'a pas déçu au terme de la descente. La Championne du monde en titre de la spécialité, «bronzée» lors des derniers JO en Corée, a terminé dans le sillage des meilleures descendeuses et ainsi pris une option sur les autres slalomeuses en lice dans cette épreuve.

Si c'est l'Autrichienne Ramona Siebenhofer qui a fini première en vitesse, devant la Slovène Ilka Stuhec à un centième et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel à 0''06, Holdener est juste derrière à 0''42. La deuxième des vraies techniciennes au classement de la fin de matinée est la Slovaque Petra Vlhova, qui pointe à trois dixièmes de la Schwytzoise. L'or devrait se jouer entre ces deux femmes. «J'ai fait quelques erreurs, mais ça va être passionnant, cet après-midi», a commenté la Suissesse au micro de la RTS.

Lara Gut-Behrami ne s'est quant à elle pas rassurée avant la descente de dimanche. La Tessinoise a terminé à plus d'une seconde et demi et ne prendra sans doute pas part au slalom dans l'après-midi. Lindsey Vonn, qui a repris après sa grosse chute en super-G en début de semaine, a quant à elle lâché près de sept dixièmes. Elle aussi restera au chaud et ne s'alignera pas sur l'épreuve du virage court. Sous la neige, Corinne Suter s'est pour sa part bien entraînée, finissant à 4 dixièmes. (nxp)