Holdener lancée vers la médaille d'or

Wendy Holdener a réalisé le meilleur temps lors de la première manche du slalom féminin aux championnats du monde de Åre samedi. La deuxième manche est agendée à 14h30. Sous des chutes de neige, la Schwytzoise a devancé la Suédoise Anna Swenn-larsson de 11 centièmes sur un parcours tracé par son entraîneur.

«J'ai dû me battre tout au long de la piste, analysait Holdener au micro de la RTS. Je ne me suis pas toujours sentie à l'aise. Mais, cela a payé. C'est toujours agréable d'être devant, surtout quand tu fais face à une telle concurrence.» La skieuse d'Unteriberg a déjà fêté deux médailles d'or à Åre: lors du combiné et en Team Event.

Danioth en deuxième manche

La grandissime favorite, l’Américaine Mikaela Shiffrin, occupe le troisième rang provisoire (+15’’) de ce slalom féminin. Sacrée jeudi en géant, la Slovaque Petra Vlhova (5e, +46’’) a été plus à la peine sur ce premier tracé. L'Uranaise Aline Danioth, reléguée à plus de trois secondes, s’est malgré tout qualifiée pour la deuxième manche grâce à son 17e rang. Troisième Suissesse engagée samedi, la Valaisanne Elena Stoffel a enfourché.

(nxp)