Holdener se classe 2e du slalom de Zagreb

Mikaela Shiffrin a une fois de plus dégoûté la concurrence en slalom. A Zagreb, l'Américaine de 22 ans a signé le 38e succès de sa carrière en Coupe du monde, son 28e slalom «traditionnel». Elle a devancé Wendy Holdener d'1''59 et Frida Hansdotter de 2''11.

Deux jours après s'être inclinée de peu en finale du slalom parallèle d'Oslo face à la même Shiffrin, Wendy Holdener n'a cette fois pas pu faire jeu égal avec l'Américaine.Deux jours après s'être inclinée de peu en finale du slalom parallèle d'Oslo face à la même Shiffrin, la Schwytzoise n'a cette fois pas pu faire jeu égal avec l'Américaine. Seule au monde sur le premier parcours, le diamant de Vail a mis sa plus proche poursuivante, Wendy Holdener, à 1''41.

A mi-chemin d'un record de Verni Schneider

Parfaitement posée malgré les rails qui se sont formés lors de la deuxième manche, la meilleure skieuse du monde a géré son écart avec maestria pour terminer avec 1''59 de bonus sur sa dauphine «habituelle». Il s'agit de son troisième succès sur cette piste et son septième cette saison. Elle se trouve donc à mi-chemin du record des 14 victoires en une saison de Vreni Schneider.

Wendy Holdener signe son quatrième podium de l'année et le troisième lors des trois derniers slaloms. La skieuse d'Unteriberg est en ce moment la meilleure...derrière l'intouchable Américaine.

«Avant j'avais du mal lorsque la piste creusait et qu'il y avait des rails qui se formaient, a expliqué celle qui est en passe de devenir la Poulidor du slalom féminin. Mais maintenant j'arrive mieux à gérer. Je suis sur la bonne voie.»

Talentueuse et stakhanoviste, Mikaela Shiffrin impressionne encore et encore. Sa légèreté sur les skis, sa précision et sa stabilité en font un modèle de perfection. «Pour gagner, tu dois bosser le plus intensément possible à l'entraînement, a lancé la championne qui n'est plus qu'à une victoire de Marlies Schild sur la piste croate. Quand tu as compris ça, tu crois de plus en plus en tes capacités.»

Quatre Suissesses dans le top 16

Légèrement grippée, Mélanie Meillard a épinglé un nouveau top 10 avec une bonne 9e place. Mais la 7e de la première manche et 3e à Oslo lors du City Event aurait pu espérer mieux. Partie alors que la neige tombait avec intensité, la skieuse d'Hérémence a commis une grosse erreur sur le haut du parcours et son état physique ne lui a pas permis de refaire son retard sur un parcours très long (près d'une minute). Mais sa présence dans le top 7 de la discipline laisse augurer d'excellentes perspectives puisqu'elle bénéficie désormais de conditions de piste presque parfaites.

10e à l'issue de la première manche, Michelle Gisin a elle aussi reculé. Préférant faire l'impasse sur le City Event d'Oslo pour recharger ses batteries, la vice-championne du monde du combiné n'a pas su attaquer le deuxième tracé avec la même conviction. 13e sur le premier parcours, Denis Feierabend a sans doute livré la moins bonne manche de sa saison. Beaucoup trop attentiste, l'Obwaldienne s'est «laissée descendre» pour échouer finalement au 16e rang.

(ats/nxp)