JOJ 2020: avant-première pour le patinage de vitesse à Malley 2.0

«Ça va vraiment être spécial de concourir devant ma famille et mes amis, confie plein d’excitation Thibault Métraux, 17 ans, joint par téléphone juste avant son entrée en compétition vendredi. La pression commence à monter gentiment.» Le Lausanne Short Track du Club des Patineurs de Lausanne-Malley (CPLM) organise ce week-end des épreuves «StarClass». Lausanne est la première des quatre étapes de ce circuit équivalent à un championnat européen.

Mais la compétition de patinage de vitesse organisée sur la glace de Malley 2.0 va surtout servir de véritable test en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de janvier 2020. «On a passé une nuit entière pour dessiner les lignes sur la glace, raconte Pascal Zeller, l’un des organisateurs. Il a fallu acquérir tout le matériel mais aussi les connaissances. Ici, personne n’a de l’expérience pour organiser une compétition de Short Track.» Une trentaine de bénévoles mais aussi l’appel à une société étrangère possédant les compétences logistiques pour mettre en place une telle épreuve ont été nécessaires.

Une première à Lausanne

En Suisse, le Short Track est une discipline peu pratiquée (environ 50 licenciés) et les premiers coups de griffes sur la glace vaudoise sont récents. En 2016, le CLPM décide de créer une section de patinage de vitesse sur courte piste (111,12 mètres) avec les JOJ 2020 dans le viseur. Près de quatre ans plus tard, Thibault Métraux (17 ans) et Alexia Turunen (15 ans) devraient représenter la Suisse lors de l’événement de janvier 2020. Avant de tourner en rond sur un anneau glacé, les deux jeunes patineurs vaudois faisaient respectivement du hockey et du patinage artistique. C’est en recevant un flyer que Thibault a tenté l’expérience des lames plus longues.

Depuis, il a croché et a enchaîné les compétitions à l’étranger, avant cette première épreuve en Suisse. Ce week-end, six catégories de patineurs se défieront sur trois distances (500 m, 1000 m et 1500 m) lors d’une compétition qui lance leur saison. «Je passe dans la catégorie au-dessus cette année, raconte le Leysinou. Mon but est de battre mes records personnels, ce qui me qualifierait officiellement pour les Jeux de la jeunesse. J’ai l’avantage de m’entraîner sur cette glace qui est très rapide. À moi d’en profiter!»

Isu Junior Challenge Series Starclass

Samedi 16 novembre:

10 h 15: Finale 500 m (fille/garçon) Junior B

16 h 05: Finale 500 m (Fille/Garçon) Junior A/Senior H/F

Dimanche 17 novembre:

12 h 00: Finale 1000 m (Fille/Garçon) Junior B/A

13 h 00: 200 m Relais mixte

Entrée gratuite