Jovian Hediger sauve l’honneur suisse à Lenzerheide

Jovian Hediger a sauvé l’honneur helvétique dimanche à Lenzerheide. Le Vaudois a été le seul représentant suisse à franchir le cap des quarts de finale du sprint en style libre, deuxième étape du Tour de Ski 2019-2020. Un top 10 qui constitue également son meilleur résultat de la saison. Le Vaudois Erwan Kaeser, cinquième et dernier de sa série, ainsi que l’Uranais Roman Furger (troisième) n’ont pas réussi à créer la surprise.

En demi-finale, Jovian Hediger n’a échoué que pour huit dixièmes. La victoire est finalement revenue au Norvégien Johannes Klaebo, qui a devancé l’Italie Federico Pellegrino (+0''35) et le Français Richard Jouve (+0''57). Le vainqueur du jour prend également la tête du classement général de la compétition.

Comme attendu, Dario Cologna ne s’était pas qualifié pour la phase finale dans le prologue matinal. A dire vrai, le Grison ne souhaitait le pas vraiment. Juste après les qualifications, le champion a affirmé qu’il préférait se préserver pour soigner une toux et se rendre avec un peu d’avance à Dobbiaco (ITA) pour y préparer la troisième étape de ce Tour de Ski.

Chez les dames, la déception était également perceptible dans le camp suisse. Nadine Fähndrich, qui avait réalisé le deuxième temps des qualifications, a échoué en quarts de finale. La Suissesse, pourtant en très grande forme, a craqué en fin de manche, laissant la Russe Natalia Nepryaeva et la Suédoise Jonna Sundling la doubler dans les derniers mètres. La seconde Suissesse en lice, Laurien van der Graaff, n’a pas non plus réussi à passer le cap des quarts, terminant quatrième de sa manche.

La victoire finale est revenue à Anamarija Lampic. La Slovène a devancé d’un cheveu Malken Caspersen Falla (+0''03) et de 47 centièmes la Russe Natalia Nepryaev. Cette dernière prend la tête du classement général.

La troisième étape de ce Tour de Ski se déroulera le 31 décembre à Dobbiaco (ITA). Les hommes s’aligneront sur 15 kilomètres, style libre, les dames sur 10 kilomètres.

Sport-Center