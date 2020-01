Kristoffersen renoue avec la victoire, Yule troisième

Si la Streif de Kitzbühel est considérée, à juste titre, par tous les amoureux de ski alpin comme la plus somptueuse et convoitée descente du cirque blanc, Schladming a fait de son slalom nocturne la Mecque du virage court.

La Planai, c’est plus de 40'000 spectateurs amassés comme des hannetons tout autour de cette piste. Il y a même des gens, ceux qui mettent le prix, qui surplombent le tracé dans des jacuzzi.

Dans cette ambiance de folie, il est évident que les Autrichiens sont survoltés et poussés dans leurs derniers retranchements. Si le Dieu Marcel Hirscher, qui s’était imposé lors des deux dernières éditions, n’est plus là désormais pour faire rêver son peuple, il y en a d’autres qui sont prêts à prendre la relève depuis la retraite du Maître.

Schwarz chute

Or après une une première manche où il s’était installé dans le fauteuil de leader, Marco Schwarz n’a pas été capable de tenir le choc en fin de soirée et combler de joie ce public si bouillant. C’est Henrik Kristoffersen (25 ans) qui a fait trembler la montagne. Le Norvégien qui commençait à trouver le temps long a fini par lever enfin les bras. S’il avait été le plus régulier de la saison, s’emparant du dossard rouge de leader, il n’avait plus remporté une course depuis fin novembre à Levi.

Mais dans son jardin de Schladming, où il s’était déjà imposé à trois reprises, le champion du monde de géant a réussi une superbe seconde manche après avoir frôlé la correctionnelle au début de son récital. Mais quel spectacle, quelle course, quel scénario. Il s’agit de sa 17e victoire en slalom et sa 21e en Coupe du monde de sa carrière..

Quelle course de Noël

Alors que le Français Alexis Pinturault s’est hissé au deuxième rang, Daniel Yule a confirmé son excellent mois de janvier. Deux jours après son triomphe entre les piquets de Kitzbühel, le Valaisan, 4e sur le premier tracé à 0’’75, est encore une fois monté sur le podium, comme lors des deux dernières éditions. Une troisième place qui lui permet de rester dans la course au globe de cristal.

Seulement trentième lors du premier parcours, Clément Noël est également toujours dans le coup au général après avoir réussi une magnifique remontée et terminé au pied du podium.

Ramon Zenhäusern a, lui, conservé son neuvième rang obtenu en première manche. Loïc Meillard s’est classé 24e et Marc Rochat 26e. Le Genevois Tanguy Nef avait été éliminé sur le premier tracé.

Christian Maillard