Lara Gut et Valon Behrami se sont dit oui

L’image se veut romantique. Elle montre Lara Gut en robe de mariée et Valon Behrami en costume, de dos sur une terrasse surplombant Lugano.

La skieuse et le milieu de terrain de l’Udinese ont publié une photo sur leur compte Instagram respectif avec pour légende: «Toi & moi, nos familles et nos amis les plus proches avec nous, le sentiment d’être à la maison… Je n’aurais pas imaginé une meilleure façon de dire oui.» Le couple le plus glamour de Suisse a donc officialisé son union, mercredi. Lara Gut avait annoncé en mars dernier son idylle avec l’international suisse (24 heures)