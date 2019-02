Le récital de Marcel Hirscher

Marcel Hirscher a livré une démonstration dimanche lors du slalom des championnats du monde d'Åre. Il a découpé la course, reléguant ses rivaux à plus de six dixièmes. Les Autrichiens ont réalisé un triplé grâce à Michaël Matt (2e) et Marco Schwarz (3e).

Remontée de Zenhäusern

Ramon Zenhäusern (12e de la première manche) a, lui aussi, volé sur le deuxième tracé malgré une piste déjà marquée. Le Haut-Valaisan est remonté de sept rangs. Il s’est finalement cassé les dents sur les deux Autrichiens Michaël Matt et Marco Schwarz. Zenhäusern a ainsi échoué à une frustrante cinquième place, à deux dixièmes du podium.

En embuscade après la première manche, Loic Meillard a manqué son affaire l’après-midi. Le skieur valaisan aux origines neuchâteloises (7e le matin) est passé à côté, échouant à la 13e place.

Hirscher un peu plus dans l'histoire

C’est la 9e médaille mondiale pour le skieur autrichien qui égale Ingemar Stenmark avec trois sacres en slalom. Battu par Kristoffersen en géant vendredi, le double champion olympique a remis les pendules à l’heure ce dimanche en slalom. Son sacre mondial offre la première médaille d’or à l’Autriche dans ces Mondiaux (8 breloques au total). Hirscher a déjà remporté cinq des huit slaloms disputés cet hiver en Coupe du monde.

Rapide, Yule est sorti

En première manche, Daniel Yule a connu l'élimination alors qu'il faisait presque jeu égal avec Marcel Hirscher. Le Valaisan est parti à la faute dans le mur final. Une élimination cruelle pour le skieur suisse le plus régulier de l'hiver.

Nef manque le Top 30 de peu

Dossard 37, le Genevois Tanguy Nef n'est pas parvenu à trouver la clé sur le premier parcours. Le Genevois (31e) a été relégué à près de cinq secondes (+4'70'') le matin, manquant le Top 30 pour six centièmes seulement. Parti en 31e position sur la deuxième manche, le Romand a terminé à la 29e place. (nxp)