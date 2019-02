Les Suisses s'envolent vers l'or!

Après le bronze obtenu la veille et contre toutes attentes chez les messieurs par Noé Roth, le trio helvétique a fait encore plus fort lors de la compétition mixte par nations. La troupe de l'entraîneur en chef Michel Roth a terminé l'épreuve sur le toit du monde avec 303,08 points au compteur, dominant ainsi les favoris chinois (297,82) et russes (296,74).

Les Suisses espéraient avoir une fenêtre de tir pour jouer le podium, ils ont fait encore mieux et créé un mini-séisme dans cette discipline. Cet exploit est de bon augure en prévision des JO de Pékin en 2022, où le saut mixte par équipes fera ses grands débuts. «J'imaginais qu'un top 3 pouvait être jouable, mais jamais je n'aurais pensé pouvoir l'emporter», a souri Noé Roth après le verdict, sur le site de Swiss Ski.

Comme dans la nuit de mercredi, le jeune Zougois a fait preuve d'une belle maîtrise et d'une étonnante maturité. C'est lui qui a sauté en dernier lors de la superfinale et envoyé son pays au septième ciel, d'un «double full-full-full», soit trois sauts périlleux et quatre vrilles. Il a réussi de justesse son atterrissage et fait exploser les siens.

Mais il n'y aurait pas eu de médaille dorée sans une belle prestation de ses deux coéquipiers. Nicolas Gygax (22 ans) a plaqué un «full-double full-full» et rapporté la bagatelle de 121,68 points. Carol Bouvard, elle, a réussi à garder ses deux sauts propres pour donner une chance aux deux hommes. Elle l'a payé dans sa chaire, puisqu'elle s'est sans doute cassé le nez avec son propre genou en touchant la neige. La victoire était à ce prix.