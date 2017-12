Les descendeurs privés d'entraînement à Bormio

Il n'y a pour l'heure en revanche aucune raison de penser que la course, prévue jeudi, est menacée. L'annulation est due aux fortes chutes de neige ainsi qu'à l'épais brouillard qui a enveloppé la Stelvio.

Les coureurs, qui retrouvent le «monstre» après quatre ans d'absence, n'auront donc que l'entraînement de mardi dans les jambes avant la course. Un galop d'essai remporté par l'Italien Peter Fill, devant son compatriote Christof Innerhofer. Le meilleur Suisse avait été Patrick Küng, douzième. Bormio sera également le théâtre d'un combiné vendredi.

No downhill training today at @BormioDownhill :(( The course workers will take care of the Stelvio all afternoon/night long and we'll have a great race tomorrow at 11.45. pic.twitter.com/VZ74pLlPUo