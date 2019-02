Les skieurs suisses bloqués à l'aéroport

Les championnats du monde de ski alpin commencent dans deux jours à Åre avec le super-G féminin et le premier entraînement de la descente masculine est également prévu ce mardi. Problème: les skieurs suisses sont encore bloqués à plus de 2300 kilomètres de la station suédoise.

En effet, la neige et les températures négatives ont bloqué le trafic aérien en Suède. L'aéroport d'Arlanda est notamment fermé. Répartis entre Zurich et Munich, les membre de l'équipe de Suisse sont bloqués. «Nous ne savons pas si nous pourrons rejoindre Åre dimanche encore, a expliqué Zoé Chastan attachée de presse de l'équipe masculine. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant. Nous devons faire la queue, comme tout le monde.»

Mauro Caviezel a notamment posté une photo sur Instagram avec Carlo Janka, Luca Aernie et Nils Hintermann après l'annulation de leur vol à Kloten. Une mauvaise nouvelle pour les skieurs suisses qui vont perdre de l'influx à cause de ce contretemps.

