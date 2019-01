Marc Rochat, slalomeur maudit, joue son va-tout à Schladming

Il est plutôt du genre urbain. Ça se voit direct: look travaillé, démarche déliée, verbe assuré. Marc Rochat détonne au sein de l’équipe de Suisse de slalom. À croire que c’est un rebelle qui se présente face à nous: lui, il vient de la ville. «Dans le monde du ski, on me prend souvent pour un Valaisan, alors qu’en réalité je suis très vaudois. Dans la famille on est des vrais Rochat, de la Vallée (ndlr: de Joux). Mais moi je suis né à Lausanne.» Ils ne sont pas nombreux, chez les skieurs, à avoir grandi à l’ombre du béton. Quand la plupart de ses congénères pouvaient enfiler leurs spatules sur le pas de la porte, Marc Rochat n’a jamais vu le ski comme une évidence. «J’ai eu une vie très différente de celle de mes coéquipiers. Je devais toujours faire les trajets depuis Lausanne, mes parents ont dû pas mal s’investir pour m’accompagner aux courses. Et pendant ce temps, je suivais une scolarité normale à Lausanne. J’ai mené deux vies en parallèle: la vie du skieur, le Marc Rochat valaisan, et la vie du citadin lausannois.» À tel point que sa personnalité n’a pas été loin de se scinder en deux. «J’allais jusqu’à prendre l’accent valaisan quand j’étais sur les skis», se souvient celui qui n’a pas que slalomé entre les piquets. Un pari risqué

Marc Rochat suit un cursus scolaire sans filière dédiée au sport, jusqu’à l’obtention d’une maturité fédérale. Alors qu’il a 16 ans, il croit son rêve foutu pour de bon. «J’ai souffert d’une blessure assez grave, une double fracture tibia-péroné. À cet âge-là, en pleine croissance, c’était très compliqué. J’avais ce rêve, mais là je me suis vu obligé de l’abandonner. Je n’avais plus de but. Et lorsque j’ai repris le ski ensuite, parce que le plaisir de skier me manquait, j’ai retrouvé la motivation.» Un pari risqué, à quitte ou double, pour celui sur qui la Fédération ne comptait plus vraiment. «Je serais peut-être devenu avocat, comme mon père. Mais j’ai fait le choix de renoncer à des études universitaires pour ma passion, et je ne le regrette pas: skier en Coupe du monde, ce n’est pas donné à tout le monde. Ça reste extraordinaire.»

S’il imagine avoir pas mal de peine à l’idée «d’enfiler chaque matin un costard-cravate pour aller s’asseoir à un bureau», Marc Rochat n’a de loin pas fait le choix de la facilité. Quand un citadin se prend pour un montagnard, il doit être prêt à endurer les quolibets – ça marche aussi dans l’autre sens. D’autant plus lorsque son paternel est vice-président de Swiss-Ski. Enfant gâté pistonné par papa? «Sur la piste, ça sert à rien d’être le «fils de», il n’y a que le chrono qui compte. D’ailleurs, je ne suis pas le «fils de» le plus éminent. Il y a en a d’autres qui en ont souffert plus que moi. Moi, c’était même tout le contraire, parce que le ski est une passion que j’ai vraiment partagée avec mon père. Il était souvent loin de la maison du fait de son activité professionnelle, et le sport nous a toujours réunis. On a vécu le ski ensemble. Et aujourd’hui mon père devient le «père de» plus que je ne suis le «fils de», et ça c’est bon signe.»

«Je n’ai jamais aussi bien skié de toute ma carrière, mais la réussite me fuit»

Parce que Marc Rochat s’est fait un nom cette saison. «Mais pas dans le bon sens.» Sixième du slalom de Kranjska Gora à la fin de l’hiver dernier, le jeune homme a un déclic: le niveau est là. Il peut régater avec les meilleurs. C’est dans les meilleures dispositions qu’il aborde le présent exercice; à chaque départ, il est dans le coup. «Mais pourtant si vous regardez mes résultats en slalom, il n’y a que des DNF.» Comprenez «did not finish» – Marc Rochat «produit du bon ski», comme disent ceux de la montagne, mais n’arrive pas à terminer ses courses. «C’est un parfait résumé, oui.» Pas facile à accepter, pour un jeune homme qui se refuse à refréner ses velléités juste pour rallier l’arrivée: «Non, ce n’est pas mon genre.» Reste que ça le hante. «C’est rageant au plus haut point. J’en ai le sang qui bout rien que d’y penser. On s’entraîne toute l’année, été comme hiver, et au final quand ça veut pas, ça veut pas. Je n’ai jamais aussi bien skié de toute ma carrière, mais la réussite me fuit.»

Et le Vaudois de détailler, en montant dans les tours. «À Saalbach, par exemple, je tape dans un trou à cause de la visibilité. OK ça peut arriver. À Madonna j’enfourche, OK c’est de ma faute. À Zagreb, je suis super bien lancé quand je perds un ski: défaut de fabrication d’une fixation… C’est rageant, parce que j’ai l’impression que ça n’arrive qu’à moi. Vous avez déjà vu Marcel Hirscher perdre un ski parce qu’il avait un défaut de fabrication?» Avant de s’excuser: «Pardon, je suis plutôt du genre sanguin. Parfois j’ai envie de casser des trucs, mais c’est parce que je sais qu’au fond de moi j’en suis capable, et c’est ça qui me fait continuer. Je suis arrivé jusque-là, il ne me manque pas grand-chose pour atteindre le sommet, je ne vais pas lâcher maintenant.»

Le temps presse. S’il entend remplir les minima pour les Mondiaux d’Åre début février, il devra finir le dernier slalom au programme avant l’échéance suédoise, ce mardi soir à Schladming (17 h 45/20 h 45), dans les sept premiers. «Il me suffira d’une course, lance Rochat. Je sais qu’il n’y a pas beaucoup de places, mais je pense avoir la mienne.» Avant de détailler la sélection dont il rêve, les quatre athlètes qui composeront selon lui la délégation helvétique en slalom. «Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Loïc Meillard et Marc Rochat.» Sur le front, un sponsor suédois – ça détonne, encore – guide ses lattes. Marc Rochat veut croire que c’est un signe. (nxp)