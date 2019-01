Mathilde Gremaud s’envole vers l’or

Impressionnante, Mathilde Gremaud! La skieuse de La Berra a décroché vendredi dans le Colorado sa première médaille lors des «vrais» X-Games. Et elle est en or. La Fribourgeoise, qui s’était parée du même métal en big air à Hafjell (Nor) en 2017, à l’occasion des X-Games européens, a sorti le saut qu’il fallait de son répertoire acrobatique pour s’imposer à l’occasion de sa première participation à l’épreuve. En l’occurrence, un un switch double Cork 1080 parfaitement maîtrisé par la médaillée d’argent du slopestyle olympique à Pyeongchang.

Le slopestyle qui avait justement causé beaucoup de frustration et de déception quelques heures plus tôt sur le parc d’Aspen. Gremaud n’avait pas réussi à offrir le meilleur d’elle-même sur les trois runs d’une compétition remportée par la phénoménale Estonienne Kelly Sildaru (16 ans), devant la Genevoise Sarah Höfflin, médaillée d’argent. «J’ai un peu foiré le slopestyle et j’étais vraiment super déçue, a confié la rideuse fribourgeoise à Skiactu.ch dans l’aire d’arrivée. J’ai pleuré et laissé ça sortir. Ensuite j’ai juste voulu skier pour le plaisir et laisser tout le reste de côté.» Après avoir séché ses larmes, Mathilde Gremaud a parfaitement su se ressaisir pour aborder l’épreuve de big air avec détermination. Ses rivales n’ont rien pu faire pour l’empêcher de grimper sur la plus haute marche du podium avec 83 points. Elle a devancé la Norvégienne Johanne Killi et Sildaru, qui repart du Colorado avec une troisième médaille après celle acquise la veille en half-pipe. «Je pense que la médaille aux Jeux olympiques reste le plus beau jour de ma vie, mais j’ai vraiment une joie énorme ici, a souri la jeune médaillée d’or de ces X-Games.

Moins impériale sur la grande rampe, mais pas très loin d’une nouvelle médaille, Sarah Höfflin a quant à elle terminé à la 5e place, tandis que la Grisonne Giulia Tanno, troisième représentante helvétique, a conclu dans son sillage avec le 6e rang, à seulement 8 points du podium.

Women’s Ski Big Air Podium!

????: @GremaudMathilde ????????

????: Johanne Killi ????????

????: Kelly Sildaru ????????#XGames Aspen 2019 pic.twitter.com/cqMmddwn4Q — X Games (@XGames) January 26, 2019

(nxp)