«Mon corps se souvient de l’accident, il me freine»

Marc Gisin est un miraculé. Même si sa rééducation éclair a tendance à le faire oublier. Le 15 décembre 2018, sa vie a basculé au propre comme au figuré. Le descendeur, déséquilibré au sommet d’un saut de 60 mètres à Val Gardena, a été victime d’une terrible chute. Le pantin désarticulé ne s’est pas relevé. Il ne s’est réveillé qu’après une semaine de coma artificiel, aux soins intensifs de Lucerne. Le corps froissé, victime de multiples fractures, l’Obwaldien a évité le pire. Il n’a pourtant qu’une idée en tête: revenir.

«Sur mon lit d’hôpital, je m’étais promis que je skierai à nouveau à l’automne, confiait-il en mars dernier au «Matin Dimanche». C’est exclu d’arrêter.» Le frère de Michelle et Dominique a retrouvé ses skis 73 jours seulement après sa chute. Quand on vous dit que c’est un miraculé... Cet été, il a rejoint l’équipe de Suisse pour la préparation de la nouvelle saison. Comme si de rien n’était. Sa sortie de piste violente - la deuxième de sa carrière après Kitzbühel 2015 - ne l’avait pas calmé. «Ce sont les risques du métier et je les accepte, comme tous les skieurs qui sont sur le circuit, expliquait-il. Ce qui m’attriste, c’est surtout que ma famille ait eu peur. J’aurais préféré que mes parents ne me voient pas intubé, dans le coma.»

Forte tête et dur au mal, le descendeur était déjà au départ des entraînements de Lake Louise en novembre dernier, défiant tous les diagnostics. Largué par le chronomètre, il n’a pourtant pris part à aucune course officielle cette saison. Il a franchi cette étape En décembre, sur la piste de la Saslong à Val Gardena qui avait failli lui coûté la vie. Un énième tour de force (à l’entraînement) qui l’avait épuisé. Le descendeur avait fait l’impasse sur Bormio pour revenir sur le tracé mythique de Wengen, cette semaine.

Loin du bal à l'entraînement

Mais le public suisse ne verra finalement pas le revenant à l’œuvre ce week-end. Marc Gisin a décidé de mettre un terme prématuré à sa saison. «Il était clair que si mes sensations et la confiance n’étaient pas retrouvées à Wengen, je poserais les plaques», explique l’Obwaldien au bout du fil. La veille, ses difficultés au premier entraînement (82e et dernier avec plus de 21 secondes de retard) auront fini de le convaincre de quitter prématurément l’Oberland bernois. «J’ai évité de justesse une chute après le Minschkante. Je me suis arrêté et j’ai dérapé jusqu’en bas de la piste, précise le skieur d’Engelberg. Je n’ai pas eu peur, mais j’ai dû m’avouer que mon corps était surmené avec ces mouvements.»

Derrière cet arrêt brutal avant la plus mythique des épreuves de ski alpin, qui fête de surcroît son nonantième anniversaire, Marc Gisin avance également un choix tactique. Son statut de blessé lui permet de conserver ses points FIS, si précieux dans l’attribution des dossards par ordre hiérarchique. «C’est trop difficile d’entrer dans la saison alors que la moitié des descentes se sont déroulées, avoue-t-il encore. Je n’ai pas envie de revenir avec le dossard 90 la saison prochaine».

Dans le lobby de l’hôtel des Suisses à Wengen– dont le style belle époque lui donne un charme inégalable – le départ de Marc Gisin n’a pas altéré le flegme du héros local, Beat Feuz. «Je pense qu’il (Marc) a pris la bonne décision. On a vu que ça ne s’améliorait pas et qu’il n’arrivait pas à atteindre la limite. S’acharner à vouloir revenir cette saison n’aurait pas été sage.» Le Bernois, qui rêve de briller pour la troisième fois sur son Lauberhorn, se montre optimiste sur l’avenir de son coéquipier: «Après une pause, à la mer par exemple, Marc pourrait rechausser les skis ce printemps. Ici, on espère tous le revoir, mais je ne peux pas vous dire si ce sera possible.»

Pour l’instant, Marc Gisin se contente d’un simple au revoir à ses coéquipiers et au cirque blanc. «Si je n’ai aucun souvenir de mon accident, mon corps, lui, s’en souvient. Il me freine car il a besoin de plus de temps et je dois le lui donner. Ce printemps, je dois recevoir un signal clair de sa part qu’il est prêt à repartir à fond.» Sinon? «Je peux envisager une retraite. Si le corps ne suit pas, j’arrêterai. Mais j’aurais bien voulu démontrer mon potentiel.» Ces derniers mois, Marc Gisin a déjà prouvé qu’il pouvait contredire les plus pessimistes des pronostics. En son for intérieur, il rêve de refaire le coup la saison prochaine.