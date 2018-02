Nevin Galmarini, le leadership et la maîtrise dans la peau

Il y a quatre ans à Sotchi, il était sorti de nulle part, décrochant l’argent à la surprise générale. Tout le contraire de samedi après-midi à Bokwang, où Nevin Galmarini est allé chercher un titre olympique synonyme de confirmation. Et c’est ça qui est fort. Étiquette de favori du géant parallèle sur son casque, le leader de la Coupe du monde a pleinement assumé son statut de patron. Dans un microcosme où la concurrence est de surcroît des plus denses (8 vainqueurs différents en 9 courses cette saison). Combien ont failli dans une telle position aux JO?

«J’aime être un leader, j’aime inspirer les autres»

«Il a été souverain», résume parfaitement Simon Schoch, aujourd’hui entraîneur des snowboarders alpins japonais. Le vice-champion olympique de Turin et son frère Philipp, double médaillé d’or aux Jeux (2002 et 2006), ont joué un certain rôle dans le développement de Nevin Galmarini. «Ils ont été une véritable source d’inspiration. J’ai énormément appris d’eux. Et, dans un premier temps, j’ai même pu progresser en étant caché derrière eux», livre le Saint-Gallois de 31 ans. C’est dans ce contexte de tranquillité que celui-ci était à son tour apparu sur le devant de la scène en Russie. «Mais, quand ils se sont retirés après Sotchi, ça n’a pas été un problème pour moi de reprendre le flambeau. J’aime être un leader, j’aime inspirer les autres. Surtout par l’exemple.» Vous avez dit champion dans l’âme?

«Nevin a connu une montée en puissance linéaire, sur le plan technique comme personnel. Il s’est fixé des objectifs toujours plus hauts, sans se précipiter, explique son coach Christian Rufer. C’est quelqu’un de très consciencieux, qui doit sentir les choses. «Où suis-je?» «Qu’est-ce que je recherche ici?» C’est le genre de questions qu’il a besoin de se poser. Et c’est ce qui lui a permis de rester dans sa bulle malgré les attentes et la pression. Il était en mode compétition du début à la fin.» Il était en mission.

L’avantage du choix

Nevin Galmarini aime le contrôle. Samedi, il s’est donné toutes les chances d’être maître de son destin dès les qualifications. «J’ai pris des risques pour les remporter, au cas où il y aurait une différence entre les deux couloirs.» Cela s’est révélé payant. Muni de son statut de tête de série No 1 des finales, le Saint-Gallois a pu choisir son tracé (le rouge, légèrement plus rapide) lors de chacune des manches. «Il y a des courses durant lesquelles ce choix est important, où c’est un avantage», dit-il. L’épreuve des Jeux en était une. Encore fallait-il parvenir à s’offrir ce droit et à en profiter. Derrière, il a fait parler son talent. Avec la bonne attitude. «Un duel après l’autre, en ne spéculant jamais sur une erreur de mon adversaire direct.» Tout en maîtrise. Le mot de la fin est pour Christian Rufer: «Il était tout simplement prêt à devenir champion olympique.» Fort. (24 heures)