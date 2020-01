Odermatt met le turbo pour revenir à Kitzbühel

Deux hommes pour un coup fin

Si en l’absence de Marco Odermatt les chances helvétiques de monter sur le podium en slalom géant sont ténues — Justin Murisier était grippé cette semaine et Loïc Meillard n’a pas encore trouvé le bon compromis entre attaque et relâchement — il en va tout autrement du slalom spécial prévu dimanche.



L’an 2020 est vieux de deux «spéciaux» et déjà la Suisse compte autant de podiums. À Zagreb, il a manqué sept centièmes à Ramon Zenhäusern pour accrocher la victoire le week-end passé. À Madonna di Campiglio, Daniel Yule s’est imposé sous les projecteurs du Trentin mercredi soir. «J’arrive avec le plein de confiance, confirme ce dernier. Pour moi, Adelboden est une course comme une autre, je ne me mets pas une pression particulière.» «Me concernant, Adelboden est une course vraiment spéciale, reprend Zenhäusern. C’est ici que j’ai fait mes premiers points en Coupe du monde et que j’ai obtenu mon premier top 10.»



Une rivalité palpable



Entre les deux hommes, la rivalité pour le titre de meilleur slalomeur helvétique est palpable. «Oui, mais on est assez adulte pour faire la part des choses, confie Yule. Je ne vais pas vous mentir, dimanche j’ai envie de battre Ramon. C’est un sport individuel avant tout, si lui fait une belle performance et que moi non, ça me fait une belle jambe. Reste qu’on continue à bien s’entendre.» «Moi je m’entends bien avec tout le monde, explique quant à lui le géant de Viège. Mais une fois sur la piste, c’est chacun pour soi.»



Au fond, quel est le meilleur des deux? «Ça dépend des tracés, arbitre Matteo Joris, leur entraîneur. Ramon aime les rythmes réguliers, les pistes plus longues, comme ici à Adelboden où il est toujours très fort. Daniel, lui, c’est plus un showman. Il aime les pistes de nuit, avec une grosse ambiance, où la pression est à son comble.» Des conditions réunies dans l’Oberland bernois – le facteur nocturne excepté: de quoi rêver à un premier podium depuis 2007.