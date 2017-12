Premier titre pour Clemens Bracher

Clemens Bracher, qui avait récemment créé la surprise à Winterberg (première victoire en Coupe du monde) et à Innsbruck (argent aux Européens), a décroché à St-Moritz son premier titre de champion de Suisse de bob à deux. Beat Hefti (2e) et Pius Meyerhans (3e) complètent le podium. A noter que Rico Peter, le leader habituel de l'équipe de Suisse, était grippé et forfait.

Chez les dames, c'est la bâloise Sabina Hafner qui a coiffé la couronne pour la septième fois déjà. Elle a devancé Martina Fontanive.

Résultats

St-Moritz. Championnats de Suisse. Messieurs. Bob à deux (2 manches): 1. Clemens Bracher/Michael Kuonen 2'14''62. 2. Beat Hefti/Sandro Ferrari à 0''16. 3. Pius Meyerhans/Cyril Bieri à 0''46.

Dames: 1. Sabina Hafner/Rahel Rebsamen 2'18''80. 2. Martina Fontanive/Irina Strebel à 1''13. 3. Fabienne Meyer/Martina Brühlmann à 2''15. (ats/nxp)