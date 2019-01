Ramon Zenhäusern fait fort à Kitzbühel

Ramon Zenhäusern s’élancera en dernier, sur le second tracé du slalom de ces courses du Hahnenkamm. Le géant du Haut-Valais a dompté la neige qui s’est abattue en masse sur Kitzbühel pour réussir le meilleur chrono de la première manche. Il faudra confirmer en début d’après-midi, pour un homme qui n’est monté qu’une seule fois sur le podium au terme d’un slalom de Coupe du monde. Le Suisse compte déjà une victoire à son palmarès, mais ce n’était «que» sur le City Event de Stockholm, il y a un an.

Noël, la nouvelle star du ski français, a confirmé son éblouissante forme actuelle. Le skieur des Vosges, seulement 21 ans, a réussi le deuxième chrono à 12 centièmes de Zenhäusern. Le «Bleu» a devancé son compatriote Pinturault, troisième à 17 centièmes. Le meilleur Autrichien est un certain Christian Hirschbühl, quatrième, et c’est une surprise. Derrière, Marco Schwarz et le reste de la troupe pointent à 0’’61 ou plus.

Marcel Hirscher s’est quant à lui donné une nouvelle fois un beau challenge pour la deuxième manche. L’Autrichien a été largement battu et devra voler sur le second tracé, comme il sait si bien le faire, s’il veut remporter cette épreuve. L’homme aux 67 succès en Coupe du monde aura près de neuf dixièmes à remonter en début d’après-midi.

Les autres slalomeurs suisses devront pour leur part faire encore plus fort sur le coup de 12h30, pour ne pas rentrer trop déçus de la station autrichienne. Sandro Simonet a tout de même fait fort et réussi le 9e chrono, malgré son dossard 45. Loïc Meillard est relégué à plus d’une seconde et demie et Daniel Yule pointe à 1’’91. Luca Aerni, Reto Schmidiger, Tanguy Nef et Marc Rochat ont pour leur part été éliminés. (nxp)