Ramon Zenhäusern intraitable, Holdener se rate

Ramon Zenhäusern est bien le roi du slalom parallèle. Le Haut-Valaisan, médaillé d’or du «team event» lors des Mondiaux d’Åre, a récidivé mardi soir lors du «City event», toujours disputé en Suède, mais à Stockholm. Le médaillé d’argent olympique du slalom de Pyeongchang avait déjà remporté en janvier 2018 la même épreuve dans la capitale, disposant en finale d’André Myhrer.

Et comme le hasard fait parfois bien les choses, c’est à nouveau face au vétéran suédois (36 ans) que Zenhäusern a dû batailler pour la victoire finale. D’une impressionnante solidité, le skieur de 26 ans a deux fois poussé Myhrer à la faute. Et après avoir lancé de joie ses bâtons dans l’air d’arrivée, le Haut-Valaisan s’est encore excusé, comme un an plus tôt, d’avoir battu le Suédois devant son public. «Je suis vraiment désolé d’avoir battu André ici. J’espère qu’il va poursuivre sa carrière un peu, parce que c’est vraiment un super gars!», a-t-il déclaré au public.

Sur son chemin vers le succès, Ramon Zenhäusern a successivement écarté les Autrichiens Manuel Feller et Marcel Hirscher en huitièmes, puis en quarts de finale, avant de devancer de 29 centièmes son compatriote Daniel Yule, qui a été le seul à le mettre quelque peu en difficulté, en demis. Le skieur de La Fouly (26 ans) a ensuite manqué le podium, victime d’une sortie de piste dans la petite finale face à l’Autrichien Marco Schwarz pour prendre la 4e place. Il se consolera avec le fait qu'il prend la 2e place du classement de la Coupe du monde de slalom, remporté pour la 6e fois par l'ogre Hirscher, alors qu'il reste deux épreuves à disputer cette saison. Yule avait éliminé le troisième Valaisan engagé, Loïc Meillard, lors des huitièmes de finale.

Holdener se rate, Shiffrin comme Vreni

Chez les dames, Wendy Holdener a subi une élimination prématurée. Après avoir franchi sans encombre les huitièmes de finale face à l’Italienne Irene Curtoni, la Schwytzoise de 25 ans s’est retrouvée opposée en quarts à l’héroïne locale, Anna Swenn-Larsson. La championne du monde de combiné et de «team event» avait pris une très légère option lors de la première manche, avec 18 centièmes d’avance sur la Suédoise.

Mise sous pression, Holdener est toutefois sortie de la piste lors du second passage. Elle avait déjà connu l’élimination en 2e manche lors du slalom des Mondiaux d’Åre. Cette épreuve urbaine a été remportée par Mikaela Shiffrin. L’Américaine a égalé les 14 victoires en une saison réussies par la Glaronnaise Vreni Schneider en 1989. Shiffrin remporte par ailleurs son 6e petit globe de cristal en slalom.

