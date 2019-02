Rebensburg gardera-t-elle la tête du géant?

Après le passage des 30 premières skieuses jeudi aux Mondiaux d'Are, c'est l'Allemande Viktoria Rebensburg qui s'était montrée la plus rapide sur la première manche du slalom géant en 1'00"91.

Dans une discipline où la hiérarchie est bien établie, les meilleures ont répondu présent: la Slovaque Petra Vlhova et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel sont respectivement 2e et 3e alors que l'Américaine Mikaela Shiffrin est en embuscade à 44 centièmes. Cinquième, la champion du monde de Saint-Moritz Tessa Worley peut encore espérer monter sur le podium. Tout comme les deux Italiennes Sofia Goggia et Federica Brignone.

Les Suissesses, elles, sont déjà loin. Wendy Holdener a terminé 10e (+1"75), Andrea Ellenberger 18e (+2"14) et Lara Gut-Behrami 19e (+2"34). Le départ de ce géant avait été baissé en raison du fort vent qui souffle dans la station suédoise. (nxp)