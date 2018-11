Shiffrin en tête dans le brouillard, Holdener 7e provisoire

Malgré une erreur à mi-parcours, Mikaela Shiffrin semble bien partie pour remporter, déjà, son deuxième succès de la saison en slalom.

A Killington, l'Américaine de 23 ans a dominé le premier tracé et compte déjà 29 centièmes d'avance sur Bernadette Schild (Aut) et 54 centièmes sur un duo composé de Frida Hansdotter (Su) et Petra Vlhova (Slq).

En cas de succès, Shiffrin reviendrait à une unité du record de victoires en slalom en Coupe du monde détenu par l'Autrichienne Marlies Schild (35).

La première manche a été marquée par des conditions de jour blanc qui n'ont pas aidé à se frayer un chemin sur une neige rendue molle par la chaleur. Les écarts ont vite pris des allures énormes.

Cinq Suissesses en deuxième manche

Les meilleures Suissesses ont profité de leurs petits dossards pour jouer placées. Wendy Holdener est 7e à 1''48, juste devant Michelle Gisin, 8e à 1''60. Il est vrai que les huit premières classées se sont élancées avec les dossards 1 à 8...

Aline Danioth (20e à 3''59), Carole Bissig (23e à 4''37) et Elena Stoffel (25e à 4''57) ont également franchi le cut, mais pas Charlotte Chable. Cette dernière fait partie des 16 concurrentes éliminées sur le premier tracé. (nxp)