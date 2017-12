Suisses distancés lors du 1er entraînement à Bormio

L'Italien Peter Fill s'est montré le plus rapide, devançant de 0''08 son compatriote Christof Innerhofer. Meilleur Suisse, Patrick Küng a réussi le 12e temps. Deuxième en 2011 à Bormio, le Glaronais a été battu de 1''62 par Fill, qui - comme Innerhofer - s'est entraîné pendant deux jours à Bormio juste avant Noël. Küng est en quête de confiance, d'un matériel performant et, surtout, d'un résultat de tout premier plan alors qu'il n'a pas son ticket pour les JO de Pyeongchang en poche.

Un seul autre représentant helvétique s'est classé dans le top 30, Mauro Caviezel (20e à 2''44). Le champion du monde en titre de la discipline Beat Feuz, qui n'a disputé qu'une seule descente à Bormio (élimination en 2011), n'a pris aucun risque (41e à 3''62). Tout comme le champion du monde de combiné Luca Aerni (77e), qui a lâché près de 7 secondes sur le difficile tracé italien. Surprenant 4e à Val Gardena, Gilles Roulin a quant à lui terminé 44e, à 3''76.

Dernier vainqueur sur la célèbre Stelvio (en 2013), Aksel Lund Svindal n'a pas non plus forcé son talent et a concédé 1''56. Le Norvégien a pris la 9e place de ce premier essai chronométré. Les expérimentés Autrichiens Matthias Mayer et Hannes Reichelt ont pour leur part obtenu respectivement les 3e et 4e places, à 0''18 et 0''35 de Peter Fill.

