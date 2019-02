Suisses en embuscade dans la 2e manche

Dix-huit centièmes. C'est le temps qui sépare Alexis Pinturault, en tête après la première manche du géant des Mondiaux d'Are, et le troisième, le Norvégien Henrik Kristoffersen. Entre les deux, l'Autrichien et grand favori Marcel Hirscher, qui pointe à 10 centièmes du Français.

Derrière, il sera compliqué de se mêler à la lutte pour le podium. Avec son dossard No 6, Loïc Meillard a fait sa course et pointe au 5e rang (+"75). Côté suisse, la performance est venue de Marco Odermatt (+1"26), avec sa jolie 8e place, et alors que les skieurs étaient éliminés les uns après les autres à cause de la détérioration de la piste. Les deux Suisses Gino Caviezel et Thomas Tumler n'ont d'ailleurs pas franchi la ligne d'arrivée.

Depuis deux jours, la station suédoise a gagné près de 25 degrés par rapport au début des Mondiaux et la neige fond à toute vitesse. Pour les skieurs, cela change complètement les conditions de la piste que l'organisation doit désormais saler.

