Suivez la deuxième manche du slalom en direct

Marcel Hirscher a livré un récital dimanche lors de la première manche du slalom. L’Autrichien a découpé la course, reléguant son grand rival - le Norvégien Henrik Kristoffersen - à 1’70’’. Seul le Français Alexis Pinturault (2e) a pu limiter la casse, ne concédant qu’une demi-seconde au leader. Marco Schwarz complète le podium provisoire (+1’22). La deuxième manche est agendée à 14h30.

Meillard satisfait

Les skieurs suisses peuvent nourrir de gros regrets après ce premier tracé. Le Valaisan Daniel Yule est parti à la faute dans le mur final alors qu’il était au contact de Marcel Hirscher (+30’’ au dernier temps intermédiaire). «J'ai tapé dans un petit trou et j'ai perdu la ligne, a-t-il expliqué au micro de la RTS dans l'aire d'arrivée. Je n'ai aucun regret à avoir. Bien sûr, cela fait royalement... (ndlr: il ne finit pas sa phrase). L'objectif, c'était de se battre pour une médaille. J'ai tout donner pour aller la chercher mais cela n'a pas marché. Cela fait partie du ski et du slalom. Je garde la tête haute.»

Ses coéquipiers Ramon Zenhäusern et Loïc Meillard ont connu les mêmes difficultés sur la fin, terminant à plus de deux secondes. «Cela reste une manche plus que correcte, analysait avec satisfaction le Valaisan d'origine neuchâteloise devant les caméras de la RTS. J'ai connu un mois de janvier pas facile. Je suis vraiment content de cette première partie. Pour la suite, je vais essayer de rester sur le même rythme, d'arriver au bout sans faire de grosse faute.»

Nef hors du Top

Dossard 37, le Genevois Tanguy Nef n'est pas parvenu à trouver la clé sur ce parcours. Le Genevois a été relégué à près de cinq secondes (+4'70''). Il a manqué le coche des 30 meilleurs pour six centièmes seulement. Il s'élancera en 31e position sur le second tracé. (nxp)