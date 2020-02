Suter en reine, Holdener sur le podium

Décevante la veille lors de la descente (5e), Corinne Suter a parfaitement réagi à Garmisch. La Schwytzoise a signé le meilleur temps du Super-G, en 1'19"46. Elle devance l'Autrichienne Nicole Schmidhofer (+0"43) et s'empare ainsi du dossard rouge au détriment de Federica Brignone, 5e à 0"90.

Autre très bonne nouvelle: Wendy Holdener monte elle aussi sur la boîte. Avec 1'20"16 (+0"70), elle a réalisé le troisième chrono de la course. Mais il s'en est fallu de peu pour que Tiffany Gauthier lui ravisse la place puisque la Française n'a échoué qu'à un centième (+0"71)!

She came back to lead the super G standing with today’s outstanding victory! Well done @CorinneSuter !!#fisalpine pic.twitter.com/QTTCBIECkC