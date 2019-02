Tonton flingueur, Johan Clarey récompensé pour sa persévérance

Ses coéquipiers l’appellent, affectueusement et avec beaucoup de respect, le «vieux», l’«ancêtre». Il est vrai que «Tonton», son autre surnom, a les genoux qui grincent, charcutés une dizaine de fois des deux côtés, un dos en compote, une épaule en souffrance et des cicatrices partout sur le corps. Mais il possède surtout une qualité fondamentale que beaucoup d’autres n’ont pas: la persévérance.

À 38 ans, Johan Clarey, seize saisons de Coupe du monde à son compteur, est devenu ce mercredi le plus âgé des médaillés lors de Mondiaux de ski alpin. «Avec mes blessures et d’autres coups durs, je n’ai pas toujours eu de la réussite, admet le Français sur son nuage. Jusqu’à l’an dernier, j’ai connu énormément de galères, mais je me suis constamment accroché. C’est une belle récompense aujourd’hui pour moi et tous ceux qui m’ont soutenu.» Il peut en être fier. Après lui avoir souvent joué des tours, le destin lui a enfin souri. «Et je me dis que je n’ai pas fait tout ça pour rien.»

Deuxième derrière l’Italien Dominik Paris et à égalité avec Vincent Kriechmayr, le Savoyard vit une seconde jeunesse cet hiver, lui qui était déjà monté sur la deuxième marche du podium (le cinquième de sa carrière) il y a dix jours à Kitzbühel, déjà en super-G. «Il ne faut jamais s’attendre à une médaille ou à un podium, mais il est vrai que j’avais des espoirs dans une discipline qui je n’affectionnais pourtant pas trop jusque-là. Or, je n’ai jamais été aussi en forme. Même si on me traite de papy tout le temps, dans ma tête je n’ai pas 38 ans, mais 25, je suis tout frais.»

Et pourtant, après un trajet de 25 heures et une nuit blanche – il est resté sept heures dans un avion bloqué à l’aéroport de Munich – il a débarqué sans ses skis égarés à Stockholm et a perdu beaucoup d’influx dans l’aventure. «Mais comme je suis quelqu’un d’orgueilleux qui n’aime pas l’injustice, cela m’a donné une motivation supplémentaire!»

Il peut être «foufou» quand il le faut, assure-t-on dans son entourage. «Il est surtout comme le bon vin, plus il vieillit, mieux il est, ajoute son entraîneur Xavier Fournier, à nos confrères du «Dauphiné». C’est un exemple qui se donne encore comme un malade à l’entraînement.»

Il ne skie pas tout seul

Il n’est plus question pour lui, le natif d’Annecy, de songer à raccrocher, comme c’était le cas l’an passé, après la chute mortelle de son ami David Poisson au Canada, qui l’avait passablement déstabilisé. «Quand j’ai réalisé que j’étais vice-champion du monde, j’ai directement pensé à lui et à ses parents, avoue Johan, des trémolos dans la voix. Je l’ai toujours considéré comme mon frère. C’est un peu irréel mais parfois, j’ai presque la sensation de ne pas skier tout seul, il y a quelque chose d’un peu mystique qui ne s’explique pas.»

C’est également une des raisons qui le pousse à se remettre chaque hiver en piste. «Il y a eu des moments où je n’étais pas très bien physiquement ou je me sentais las, mais c’est vraiment une passion pour moi et j’adore ce sport profondément. Tant que j’aurai la flamme, que je prends du plaisir à m’entraîner avec les autres, je vais continuer.»

C’est son serviceman, Sébastien, qui a remporté sa troisième médaille en super-G lors de Mondiaux, qui est content. Et si son crack remettait le couvert samedi en descente?

«Là je vais déjà savourer un petit peu cette médaille avant de me «remettre dedans» dès jeudi à l’entraînement, tempère Johan Clarey. Mais attendez-vous à ce que les autres dans l’équipe se montrent aussi très forts. Il peut y avoir une belle surprise samedi.» Pense-t-il à la première victoire de sa carrière, la seule chose qui lui manque pour le combler? «En descente, la concurrence est encore plus forte qu’en super-G, renchérit Clarey. Je me réjouis de ce nouveau combat.»

On sait maintenant que le papy, prêt à faire de la résistance, est persévérant.

