Tour de Ski: Cologna se rapproche de la victoire

Dario Cologna file tout droit vers un 4e succès au Tour de Ski, six ans après sa dernière victoire. Il a terminé 4e de l'avant-dernière étape, un 15 km en style classique à Val di Fiemme, et s'élancera pour l'ultime tronçon dimanche avec 1'14'' d'avance et plus sur ses poursuivants.

Le Grison est déjà le seul à compter trois couronnes sur le Tour de Ski. Avec la quatrième, qui lui tend les bras, il entrerait plus encore dans l'histoire, d'autant plus qu'il a eu à traverser six années de relatif insuccès. Mais aujourd'hui, à 31 ans, il est redevenu la «loco» du Val Müstair, irrésistible au train, très efficace et économe dans son style, à la fois fin technicien et bon tacticien. Et il a retrouvé toute sa puissance.

Samedi, il a fait partie des quatre hommes forts, une fois de plus. Las, il n'a pas eu son mot à dire dans l'emballage final, remporté par Alexeï Poltoranin. Le Kazakh, grand spécialiste du classique, a devancé le Russe Andrey Larkov de 0''4, le Canadien Alex Harvey de 0''9 et Cologna de 2''3. Il manque encore au Grison l'explosivité et l'ultime pointe de vitesse pour émerger en cas d'arrivée au sprint.

«Bien contrôlé la course»

Cologna a fêté deux victoires d'étape sur ce Tour, où il manifeste une régularité toute épreuve. Il partira dimanche pour le dernier tronçon, la terrible montée sur l'alpage vers l'Alpe Cermis, avec 1'14'' d'avance sur Poltoranin. Le Russe Sergeï Ustiugov, tenant du titre, suivra à 1'21'', et le Canadien Alex Harvey à 1'22''.

«Aujourd'hui, j'ai bien contrôlé la course», déclaré le triple champion olympique, le sourire satisfait. «Mon but était de défendre ma place de leader. Je crois que j'ai fait une bonne course. C'est vrai que je me trouve en très bonne position avant la dernière étape.» De fait, le principal danger, pour peu que l'on puisse parler de danger, ne viendra peut-être pas dimanche d'Ustiugov, au gabarit trop lourd pour la montée, mais plutôt de Harvey, le champion du monde du 50 km à Lahti 2017. Mais le Grison, débarrassé de ses ennuis de santé, n'a pour l'heure pas connu la moindre faiblesse.

Avant de débarquer sur ce Tour, Cologna n'était pas monté une seule fois de la saison sur le podium. Et il était sevré de victoires depuis près de trois saisons. Le timing de sa montée en puissance ne saurait être meilleur, à l'approche des JO de PyeongChang.