Un premier podium pour Nadine Fähndrich

Nadine Fähndrich (23 ans) a accompli une remarquable performance sur les 10 km en style classique, à Cogne, dimanche. La Lucernoise a décroché la deuxième place, à trois secondes de la Finlandaise Kerttu Niskanen. Il s’agit du meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. Jusqu’ici, sa marque de référence était un quatrième rang obtenu lors de la saison 2017-2018 sur les 5 km de Val Müstair.

YES!



5 years since the last win of @kerttuniskanen of Finland!

First World Cup podium ever for @nadinefaehndrich of Switzerland and right back on the podium with a 3rd rank @natali_nepryaeva of Russia!#fiscrosscountry #cogneworldcup pic.twitter.com/ZJo5Wuj3Sy