Wendy Holdener craque à Saint-Moritz

Les drapeaux suisses ont cessé de s’agiter. Et l’ambiance qui commençait à s’installer dans les tribunes de l’aire d’arrivée de la Corviglia est retombée d’un coup. Sortie dès les seizièmes de finale du slalom parallèle de Saint-Moritz, Wendy Holdener n’a pas offert le podium que le public suisse attendait, après la cinquième place de Lara Gut-Behrami la veille en super-G.

En l’absence de l’Américaine Mikaela Shiffrin, qui avait décidé de faire l’impasse sur l’épreuve, la Schwytzoise avait pourtant une occasion en or de briller en Haute-Engadine. Mais la Suissesse a craqué, contrairement à son autre rivale, la Slovaque Petra Vlhova, qui s’est imposée. «J’ai l’impression d’avoir tout donné, mais ça ne l’a pas fait aujourd’hui. Je n’arrive pas à l’expliquer, confiait la skieuse d’Unteriberg, fondant en larmes dans l’aire d’arrivée. Également éliminée en seizièmes, Charlotte Chable tirait un bilan plus positif. «En parallèle, on est tout le temps à la limite, expliquait la Vaudoise. J’ai voulu tendre les trajectoires pour être le plus rapide possible. Peut-être que j’en ai trop voulu, mais ça ne me ressemble pas de calculer.»

La skieuse de Villars, à la recherche de confiance, n’a pas décroché ce qu’elle était venue chercher dans la station grisonne. «Je suis toute proche d’un gros résultat. Ça va finir par payer», concluait-elle.