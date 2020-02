Wendy Holdener peut avoir le sourire

Son sourire était aussi éclatant que celui qu'elle affiche dans la pub quand elle ouvre la porte de son frigo. A Kranjska Gora, Wendy Holdener est montée pour la trente-septième reprise de sa carrière sur un podium en Coupe du monde, la cinquième fois cet hiver, son deuxième en géant après Courchevel. La Schwytzoise de 26 ans, qui n'a toujours pas remporté une épreuve majeure sur le cirque blanc, si ce n'est deux combinés ou un City Event, ne pouvait décemment pas se montrer déçue, bien au contraire. Quatrième lors de la première manche, celle qu'on a surnommée la «Poulidor du ski alpin» n'a aucun regret à nourrir car les deux femmes qui se trouvaient devant elle étaient intouchables ce samedi en Slovénie. Elle a partagé son bonheur avec Meta Hrovat, qui courait à domicile, devant un public comblé.

Robinson s'offre une valse

C'est Alice Robinson, deuxième sur le premier tracé malgré une grosse faute à mi-parcours, qui s'est finalement retrouvée sur la plus haute marche, comme c'était le cas fin octobre à Sölden lorsqu'elle avait osé voler la vedette à Mikaela Shiffrin. La jeune prodige de Nouvelle Zélande de 18 ans, qui avait dû soigner ensuite une petite blessure et surtout digérer toute cette effervescence autour de sa nouvelle notoriété sur le cirque blanc, a retrouvé toute sa verve et sa classe sur la neige slovène.

En l'absence de la reine des neiges américaines, retournée au Colorado pour les obsèques de son père, l'occasion était trop belle pour le phénomène de Sydney qui a survolé cette épreuve, notamment en deuxième manche, en laissant aller ses skis, c'était une valse. Petra Vlhova qui avait mené le bal sur le premier tracé, n'a pu que tirer sa révérence. La Slovaque a été la seule à rester dans la même seconde, deuxième à 34 centièmes. Les autres ont toutes pris «une danse», glissant sur la piste à plus d'une seconde et demie.

Michelle Gisin devant Federica Brignone

Derrière Wendy Holdener, sa copine Michelle Gisin s'est classée à un bon 7e rang juste devant Federica Brignone, qui n'a pas confirmé ses excellents résultats de l'hiver en géant. Dossard rouge de la spécialité après ses deux succès à Courchevel et Sestrières. l'Italienne qui se rapproche de Shiffrin au général (à 113 unités) conserve encore 74 points d'avance sur Petra Vlhova au classement de la discipline.

Autres Suissesses classées, Andrea Ellenberger et Lara Gut-Behrami ont terminé elles 12e et 13e de ce sixième et avant-dernier géant de la saison avant une étape à Ofterschwang (les 7 et 8 mars) et lors des finales de Cortina d'Ampezzo, du 18 au 22 mars. En attendant, le cirque blanc féminin s'arrêtera la semaine prochaine à Crans-Montana pour deux descentes et un combiné où Wendy Holdener aura encore l'occasion de montrer son large sourire.