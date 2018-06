Buemi: «Je me réjouis énormément»

Cette course, qui sera la première en circuit en Suisse depuis 63 ans, est-elle une course comme les autres pour vous? Sébastien Buemi: «Absolument pas. Je n'aurais jamais rêvé que cela soit possible un jour. Mais c'est désormais un fait et je me réjouis énormément.»

Pour vous, en tant que pilote suisse, cela signifie sans doute davantage d'obligations? «Et comment! C'est incroyable tout ce qu'il se passe ici. J'étais encore au Mans lundi et mardi pour travailler sur le simulateur en vue des 24 Heures. Je suis à Zurich depuis mercredi et mon agenda est plus que plein.»

Est-ce que cela perturbe votre préparation? «J'essaie de me préparer aussi bien que possible, comme toujours. Mais je ne veux pas me mettre plus de pression que d'habitude. Il est cependant certain que je vais tout donner et que j'espère être classé tout devant.»

Vous avez gagné 12 e-Prix sur 42, été une fois champion et deux fois vice-champion. Cette saison, vous n'êtes que 5e à trois courses de la fin. Que pouvez-vous encore espérer? «Nous avons connu des problèmes cette saison, tout n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Mais je ne compte que 4 points de retard sur le 3e, on verra si je parviens à gagner des rangs ici et à New York.»

Est-ce difficile de disputer les essais libres, les qualifications et la course le même jour? «C'est un challenge, effectivement. On peut faire six tours de reconnaissance samedi, mais avec moins de kW que le jour de la course.»

Il n'y a jamais encore eu de course de formule E sous la pluie. Mais les prévisions météorologiques pour dimanche 18h00 n'excluent pas un risque d'orages. «J'en ai entendu parler. Je dois prendre les choses comme elles viennent. On s'est aussi entraîné avec Renault sur piste humide, on est donc prêts.»

Vous avez disputé 55 Grands Prix pour Toro Rosso. Un retour en formule 1 est-il envisageable? «Tout est possible en sport automobile. Mais je ne signerai jamais en F1 pour une équipe n'ayant pas de perspectives. Je devrais être dans une voiture compétitive. Je suis par ailleurs toujours pilote de test pour Red Bull. Je vais par exemple faire pour eux les essais Pirelli à Silverstone le 10 juillet.»

Vous roulez aussi en endurance pour Toyota, avec qui vous avez été champion du monde en 2014. Mais il vous manque encore une victoire aux 24 Heures du Mans. «Oh oui. Je veux absolument une fois gagner cette course mythique. Je pars au Mans dès la fin de la course à Zurich et j'espère vraiment me retrouver sur la plus haute marche du podium dans une semaine.» (si/nxp)