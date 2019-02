Le nom de Sauber disparaît de la grille de F1

Le nom de Sauber n'apparaîtra plus en Formule 1. L'écurie suisse, basée à Hinwil et présente en F1 depuis 1993, s'appellera désormais «Alfa Romeo Racing». C'est ce qu'elle a annoncé ce vendredi en fin de matinée, via un communiqué.

