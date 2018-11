Lewis Hamilton encore en pole position

Sur la grille de départ de la dernière manche de la saison, dimanche, le quintuple champion du monde, qui a décroché la 83e pole de sa carrière, devancera le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari). Avec un temps de 1'34''794, Hamilton a battu de presque 1,5' le précédent record du circuit qui appartenait à Bottas depuis l'an passé. Il a repoussé le Finlandais à 0''162 et Vettel à 0''331.

C'est la 11e fois cette saison qu'il s'impose lors des qualifications, son exercice de prédilection, lui qui détient le record absolu de poles. Les Mercedes ont conquis la première ligne pour la cinquième fois consécutive à Abou Dhabi où elles restent sur quatre succès. «Je suis très ému car c'est la dernière fois que je participe aux qualifications avec cette voiture, a souligné Hamilton.Elle va bientôt partir pour notre musée et je m'y étais vraiment beaucoup attaché», a-t-il indiqué.

