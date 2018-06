Alexander Zverev brise le plafond de verre sur le court parisien

Jusque-là, ses bras chargés de promesses n’avaient pas suffi à le transporter en deuxième semaine d’une épreuve du Grand Chelem. Mais ce temps-là est révolu, puisque Alexander Zverev a survécu dimanche à une nouvelle bataille en cinq sets pour placer son immense talent en quarts de finale de Roland-Garros. Depuis le début de la quinzaine, l’Allemand traverse le tournoi comme un survivant. Trois fois il a vu passer le vent du boulet en étant mené deux manches à une. Trois fois il est parvenu à retourner la situation, la dernière dimanche contre Karen Khachanov (4-6 7-6 2-6 6-3 6-3). Tel qu’il l’avait fait face à Dusan Lajovic et Damir Dzumhur, «Sascha» a fini pied au plancher. Non seulement le droitier de 21 ans a fait sauter ce fameux plafond de verre de la deuxième semaine, où il affrontera Dominic Thiem, mais il est en train de vivre une véritable mue ce printemps. Il semble être devenu un «nouveau» joueur. Voici pourquoi.

Caisse physique

Sur le plan physique, le No 3 ATP a incontestablement franchi un palier et cela s’est vu puisqu’il est parvenu à assommer Lajovic, Dzumhur et Khachanov grâce à sa solidité dans la dernière ligne droite. «Les saisons précédentes, Sascha avait eu quelques problèmes sur ce plan-là, ce qui expliquait en bonne partie pourquoi il butait avant même la deuxième semaine dans les Grands Chelems, relève Marc Rosset. Son problème n’était pas tennistique, mais athlétique. Avec le boulot effectué cet hiver, il s’est étoffé, il a pris une autre dimension, au point de gagner trois gros matches en cinq sets de suite. Il devient impressionnant.»

Caractère

Mieux encore: à sa caisse physique, Zverev a ajouté une arme, sa «tronche». Entendez par là qu’au joueur lisse des premières années a succédé un homme au tout autre visage. L’Allemand grandit, mûrit et n’a plus peur de laisser parler ses émotions. À Paris, combien de fois l’a-t-on vu serrer le poing, haranguer le public, hurler tout ce qui lui passait par la tête? Il révèle enfin au grand jour son caractère de champion. «Alexander a affiché une remarquable détermination, il a été impressionnant dans la difficulté, souligne Darren Cahill, le coach de Simona Halep. Pas de doute: ce gars a des tripes.»

Marc Rosset abonde: «Par moments, Zverev s’est tapé la poitrine, s’est motivé comme on ne l’avait jamais vu faire. J’ai l’impression que dans sa tête comme dans son jeu, un verrou a sauté. Il a enfin compris l’importance de ces gros matches, de ces grands courts.» Le principal intéressé ne dit pas le contraire: «Parfois, un joueur a besoin d’exprimer ses émotions et c’est actuellement mon cas. C’est important d’avoir le public derrière soi, de prendre toutes les énergies. Lorsque j’étais en difficulté aujourd’hui (Ndlr: dimanche), j’ai senti qu’il fallait me pousser et impliquer la foule dans le combat.»

Un tennis qui s’adapte

Sur le plan du jeu également, le No 3 mondial a grandi. Même si son tennis demeure perfectible dans tous les domaines, son revers fait de plus en plus mal à ses adversaires. Son style s’adapte de mieux en mieux à la terre battue. «Cette surface l’autorise à se donner du temps pour se placer et préparer ses coups, note Patrick Mouratoglou dans une chronique pour Eurosport. Les ajustements qu’il a faits ces derniers temps en font un joueur redoutable sur brique pilée, peut-être bien le successeur de Rafael Nadal.» L’annonce (choc) peut donner des frissons à Thiem, mais elle n’ouvre pas pour autant le chemin du dernier carré à Zverev. «Contre Dominic, je m’attends à un autre match en cinq sets, sourit le natif de Hambourg. Je ne veux pas me satisfaire d’être en quart de finale. Je ne serais pas mécontent de devoir être encore devant vous dimanche prochain.»

Confiance et patience

Titré à Munich et à Madrid, puis finaliste à Rome, Alexander Zverev a posé les pieds Porte d’Auteuil avec une immense confiance. Il est apparu tellement sûr de sa force qu’il a fait fi des discours lui rappelant qu’il n’avait jamais franchi une semaine en Grand Chelem. Surtout, il s’est affranchi de la pression. Sans doute grâce aussi aux conseils que lui a prodigués Roger Federer à l’Open d’Australie. «Après ma défaite à Melbourne, «Rodg» m’a rappelé qu’à un mois de ses 22 ans, il n’avait jamais disputé une demi-finale dans un majeur. Il m’a dit que j’avais du temps devant moi et que je ne devais pas commencer à penser que je n’y arriverai jamais. Entendre cela de la part du plus grand joueur de l’histoire m’a fait du bien.»

Tant de bien que l’Allemand a aussi mûri dans son discours, se montrant plus loquace et plus décontracté, sauf hier où il est apparu cassant. Mais pendant le reste de la première semaine, il a habilement joué avec les médias. Tantôt rieur, tantôt lucide, tantôt très pertinent, notamment lorsqu’il évoquait le rôle de son père dans son évolution, il a régalé l’assistance lors d’échanges délicieux avec un journaliste du Yorkshire à l’accent «épouvantable».

Cela prouve que le garçon est bien dans ses baskets, bien dans sa tête. «Si mentalement tu n’es pas au top alors que tu arrives en quart de finale d’un majeur, c’est que tu as un problème», a-t-il d’ailleurs lancé dimanche. Pas de doute: lui n’en a pas, en ce moment. (24 heures)