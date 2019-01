Andy Murray s'est fait poser une hanche en métal

À Melbourne, on avait quitté Andy Murray en larmes, abattu avant et après son élimination en cinq sets face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut, au premier tour de l'Open d'Australie. De son propre aveu, il avait «peut-être disputé le dernier match de (sa) vie».

Mais visiblement, l'Écossais de 31 ans veut encore croire à un avenir sur les courts. Il a ainsi choisi de se faire opérer de la hanche et de se faire poser une hanche en métal. L'intervention a eu lieu lundi dans un hôpital de Londres, comme il l'a annoncé sur son compte Instagram ce mardi matin, photos à l'appui.

«Je me suis soumis à une opération de reconstitution de ma hanche hier matin, écrit-il. Je me sens un peu cabossé et contusionné, mais j'espère que cela signifiera la fin de mes douleurs à la hanche. J'ai maintenant une hanche en métal, comme vous pouvez le voir sur la 2e photo (ci-dessous), et j'ai tout de même l'air d'avoir un peu de courage sur la photo 1.»

Andy Murray ne dit pas s'il compte reprendre le tennis, ni quand. En général, après une opération de la hanche, on peut se passer de béquilles après quatre à six semaines. Mais il faut quelques mois pour reprendre une activité normale - ce qui n'est pas tout à la fait le cas du tennis de haut niveau.

La radio qui montre la hanche en métal d'Andy Murray. Image: Instagram @andymurray

(nxp)