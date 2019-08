Bacsinszky et Golubic n'ont pas pesé lourd

Première Suissesse appelée à entrer en lice à Flushing Meadows, Viktorija Golubic (WTA 75) n'a pas déjoué les pronostics lundi au 1er tour de l'US Open. La Zurichoise, qui avait hérité de Shuai Zhang (34e) suite au forfait de la finaliste de Roland-Garros Marketa Vondrousova, s'est inclinée 6-2 6-1 contre la Chinoise de 30 ans, qui restait sur son meilleur résultat en carrière en Grand Chelem en juillet, sur le gazon londonien (ndlr: un quart de finale).

Viktorija Golubic avait gagné son seul duel jusqu'ici face à son adversaire du jour (à Wimbledon en 2017). Elle a d'ailleurs ravi le service de Shuai Zhang sur le tout premier jeu. Et puis c'est tout, ou presque. Sur le suivant, la Chinoise était déjà revenue au tableau d'affichage. Le second break de Zhang est intervenu au sixième jeu (4-2) et au huitième, la Suissesse de 26 ans a offert la première manche à son adversaire sur une double faute.

Trop imprécise sur sa première balle de service - 49% de réussite sur la partie, Viktorija Golubic a subi de plein fouet dans la deuxième manche l’agressivité en retour de Shuai Zhang, qui ne s'est pas privée d'utiliser dans l'échange son revers croisé à deux mains pour sans cesse repousser la Zurichoise en fond de court. Le pensum de Viktorija Golubic s'est terminé avant la tombée de la nuit sur le court no 13 à New York, après 1h05' de jeu.

Bacsinszky éliminée

Une poignée de minutes après sa compatriote, Timea Bacsinszky (WTA 89) a elle aussi vu son parcours prendre fin prématurément. Opposée sur le court no 7 à Catherine Mcnally (121e), une Américaine de 17 ans sortie des qualifications, la Vaudoise s'est avouée vaincue après 1h10' de jeu, 6-4 6-1. Et comme pour Viktorija Golubic, les difficultés de la double demi-finaliste de Roland-Garros sur sa mise en jeu se sont avérées rédhibitoires.

Le soleil se couche sur NY. @TimeaOfficial débute son match contre l’Americaine McNally #USOpen pic.twitter.com/yJeEW8aV4U — Marc Gisclon (@MarcGisclon) August 26, 2019

Breakée à quatre reprises lors du premier set, la Suissesse de 30 ans s'est bagarrée pour rester dans le sillage de son adversaire, récupérant toujours le service de Catherine Mcnally dans la foulée. Mais à 5 jeux à 4 en sa défaveur, «Timi» a fini par lâcher prise sur la deuxième balle de set contre elle. Trop souvent incapable de marquer le point derrière son service, Bacsinszky n'a pas existé dans la seconde manche et ne pourra donc pas défier au 2e tour Serena Williams, tombeuse de Maria Sharapova 6-1 6-1.