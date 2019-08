Belinda Bencic ne rate pas ses débuts à l'US Open

Blessée au pied gauche (talon) il y a deux semaines à Cincinnati et un temps annoncée comme incertaine pour l'US Open, Belinda Bencic a quelque peu rassuré mardi: il faudra compter avec la 12e joueuse mondiale à Flushing Meadows.

Programmée en première rotation de la journée sur le court no 5, dès 11 heures à New York, la Saint-Galloise a démarré timidement son duel face à la Luxembourgeoise Mandy Minella (WTA 142). Breakée d'entrée, elle a vite fait son retard avant de perdre les devants dans une première manche où elle n'aura passé que 36% de premières balles de service.

Mais puissante sur son revers croisé, habile au filet, Belinda Bencic n'a pas traîné au final pour s'imposer 6-3 6-2 en 1h07'. Elle retrouvera jeudi la Française Alizé Cornet (WTA 64), finaliste du Ladies Open de Lausanne cet été.

