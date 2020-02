Belinda Bencic s’écroule et relance le Canada

La Suisse avait fait le plus dur vendredi en menant 2-0 après les premiers simples du barrage de Fed Cup face au Canada. Il ne manquait plus qu’une victoire pour valider le billet pour le tour final de la compétition. Un coup de grâce que devait administrer Belinda Bencic en ouverture de journée samedi.

Mais rien ne s’est déroulé comme prévu pour la 5e joueuse mondiale, qui a complètement déjoué face à la jeune Leylah Fernandez (WTA 185) pour s’incliner en deux manches, 6-2 7-6 (3). Le Canadienne de 17 ans - qui n’avait encore jamais affronté une joueuse du top 10 - a fait parler sa fougue et son insouciance pour bousculer la favorite.

Sans cesse agressée dans le jeu, Belinda Bencic a très vite montré sa frustration face à la tenante du titre de Roland-Garros chez les juniors. Des difficultés renforcées par un service défaillant (56% de première balle et trois doubles fautes dans le premier set). La Suissesse a encore effacé un break dans la deuxième manche, avant de céder au tie-break (7-3). Un tie-break conclu par une grossière faute au filet, la 16e erreur non provoquée d’une Bencic à côté du sujet samedi.

