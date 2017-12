Bencic imite Federer et offre la victoire à la Suisse

La Suisse a battu le Japon pour son premier match de la Hopman Cup à Perth (AUS). Belinda Bencic a donné à son équipe le point décisif en prenant la mesure, difficilement, de Naomi Osaka (7-5 6-3).

La rencontre, opposant deux cogneuses de 20 ans aux gabarits athlétiques, a été serrée jusqu'au bout. La Saint-Galloise, qui avait eu le mérite de profiter d'une légère baisse de ton de la Japonaise pour faire le break et mener 3-1 dans la seconde manche, a à son tour été breakée (4-3) mais a réussi à gagner les deux jeux suivants.

La première manche avait déjà été très indécise, débutant par des jeux de service mal assurés puis virant au combat de fond de court. Bencic a saisi sa chance à 6-5 sur l'engagement d'Osaka, mais a quand même eu besoin de... quatre balles de set pour emporter le morceau.

Ce match face à la 68e mondiale était un vrai test pour la Saint-Galloise, ancienne membre du top 10 qui cherche à retrouver les sommets. Figurant au-delà de la 300e place en septembre dernier, Belinda Bencic n'a pas ménagé ses efforts pour gravir les marches du classement - elle est 74e actuellement, au prix d'un marathon automnal, essentiellement sur le front des tournois ITF.

Ce Suisse - Japon sera conclu par le double mixte. La première partie avait été aisément remportée par Roger Federer face à Yuichi Sugita (6-3 6-4). Le prochain adversaire du Maître et de Bencic, mardi dans le groupe B, sera la Russie de Karen Kachanov et Anastasia Pavlyuchenkova, battue 2-1 par les Etats-Unis de Jack Sock et CoCo Vandeweghe. (ats/nxp)