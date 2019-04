Bencic stoppée en quarts de finale

Vendredi soir, le parcours de Belinda Bencic (WTA 21) s’est arrêté en quarts de finale du tournoi de Charleston (823'000 dollars). En 2019, elle avait gagné les trois premiers quarts de finale auxquels elle avait pris part.

Sur la terre battue américaine, elle a été surclassée par Petra Martic (WTA 53) sur le score de 6-3 6-4. La Saint-Galloise n’a pas été à la hauteur sur son service. Avec 56% de premières balles passées, elle n’a jamais fait douter son adversaire croate. Elle n’a pas non plus trouvé la clé à la relance. Petra Martic a pris à deux reprises le service de la Suissesse, une fois dans chaque manche. Cela a été largement suffisant pour s’imposer et remporter leur première confrontation en 83 minutes.

Belinda Bencic aura désormais tout le temps pour rentrer en Suisse, où elle va disputer le tournoi de Lugano. Elle sera la favorite et la tête de série No1 du tableau tessinois. (nxp)